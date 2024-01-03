بالرقم المدني.. نتائج الطلاب في الكويت 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والمربع الإلأكتروني

نتائج الطلاب في الكويت 2024 تعتبر ضمن المواضيع الأكثر بحثاً على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لأن الطلاب بعد نهاية الاختبارات ينتظرون ظهور النتائج ويسيطر عليهم شعور التوتر والقلق وخاصةً المراحل الاعدادية والمتوسطة، بدأت الامتحانات في شهر ديسمبر الماضي وكانت فترة الامتحانات ما بين أسبوع للمرحلة الابتدائية وعشرة أيام للمرحلة الاعدادية والمتوسطة.

تم وضع عدة ضوابط لتأمين اللجان المدرسية فترة الامتحانات وكان الطلاب أكثر التزاماً وهذا نتيجة وعي الطلاب وأكدت على ذلك وزارة التربية والتعليم لأنها كانت تتابع سير الامتحانات بشكل منتظم، مما كشف الكثير من الطلاب أن اختبارات الفصل الدراسي الأول كانت الامتحانات لا يوجد بها أي أسئلة صعبة أو معقدة بل كانت في استطاعة الطلاب حلها دون مواجهة أي عائق، اليوم خلال التقرير التالي ننشر لكم موعد اعتماد نتائج الطلاب في الكويت 2024 تابعوا معنا.

نتائج الطلاب في الكويت 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن إجراء أعمال التصحيح على مستوى الجمهورية مازال قائما حتى الآن ولم ينتهي فريق الكنترول حتى الآن ولم يصل إلى عملية رصد الدرجات نظراً لمراعاة التدقيق في أعمال التصحيح وعدم إصدار أي نتيجة بها أخطاء، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التصحيح بعد يوم أو يومين وسوف تبدأ عمليات رصد الدرجات وبعد الانتهاء منها يتم تفعيل الموقع لرفع نتائج الطلاب لجميع المراحل وكافة الصفوف بشكل إلكتروني وهذا ما يوفر على الطلاب الخروج من المنزل وعدم الذهاب للمدرسة لأن النتائج عبر الانترنت بشاملة درجات كل مادة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2023 جميع الصفوف

يجد الطالب النتيجة في نفس اليوم التي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم عن النتائج ويمكنهم استخراجها بالخطوات التالية