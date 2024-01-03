هُنــا .. لينك الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم

وزاره التربية والتعليم المصرية تقم بإعداد وتجهيز الكثير من البرامج لكل المعلمين، ومن الجدير بذكر انها قد نوهت في اخر فتره عن تلك المسابقة الخاصة بالمعلمين وتتيح لهم امكانيه الاطلاع على النتيجة، وهذا عقب تأدية الامتحانات لهم ومن الجدير بذكر انه لكي يتم التقديم على تلك المسابقة يلزم توافر سلسله من الشروط في المتقدمين، وفيما يلي في هذا المقال سنتعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها في تلك المسابقة وأيضا الشروط اللازمة.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم

تتيح وزاره التربية والتعليم المصرية سلسلة من الخدمات الرقمية لكل المعلمين من ضمنها الخدمة الخاصة بالاستعلام عن البيانات الوظيفية وهذا عقب الكشف عن المسابقة المتوفرة من جانب الوزارة، ومن الجدير بالذكر انه يمكن الاستعلام عن تلك المسابقة بسهوله باتباع الاتي:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية من هنا.

الخطوة الثانية النقر على زر استعلام.

الخطوة الثالثة كتابة جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة.

الخطوة الاخيرة النقر على أيقونة استعلام.

شروط تعيينات وزاره التربية والتعليم

قد نوهت وزارة التربية والتعليم عن أن هناك الكثير من التعيينات بمختلف التخصصات من كليه التربية النوعية وأيضا كلية التربية وغيرهم ولكن لابد من توافر الشروط المقبلة: