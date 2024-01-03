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تطبيق أسعار باقات "WE" الجديدة بداية من الجمعة الأولي في 2024... 5 يناير الجاري "الحق جددها قبل ما تغلي"

5 يناير الجاري يشهد ارتفاع باقات WE... "الحق جددها قبل تغير السعر" المصرية للاتصالات ترفع سعر باقات النت المنزلي

محمد صبحيمنذ ساعة واحدة
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تطبيق أسعار باقات "WE" الجديدة بداية من الجمعة الأولي في 2024... 5 يناير الجاري "الحق جددها قبل ما تغلي"
تطبيق أسعار باقات "WE" الجديدة بداية من الجمعة الأولي في 2024... 5 يناير الجاري "الحق جددها قبل ما تغلي"

يكاد لا يخلون بيت مصري من تواجد المصرية للاتصالات في وقتنا الحالي، سواء بالخط الأرضي أو برا وتر الإنترنت المنزلي الذي أصبح لا غني عنه في عصر الحداثة والتكنولوجيا كما يصفه البعض ويبحث الكثير من منتفعي الأنترنت المنزلي عن أسعار الباقات الجديدة التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها حيث أقرت لاحه أسعار جديدة سيتم العمل بها وتطبيقها بعد غدً الجمعة الأولي من يناير الجاري 2024.

أسعار باقات “WE” الجديدة بداية من 5 يناير 2024

ارتفعت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن الأسعار التي أقرتها شركة المصرية للاتصالات للباقات الحالية بالأسعار الجديدة وكانت الأسعار كالتالي.

أعلنت الشركة  عن تصاعد الأسعار الشهرية للإنترنت الأرضي “WE”، على أن يتم تطبيق التسعيرة الجديدة   للإنترنت الأرضي “WE” بداية من يوم الجمعة  5 يناير 2024، بالإضافة إلى تصفح المواقع  التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.

  • بلغت باقة الــ 14000 ميجا  علي  السعر الجديد  160 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 120 جنيه بزيادة 40 جنيه
  • بلغت باقة الــ 200000  ميجا  علي  السعر الجديد  220 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 170 جنيه بزيادة 50 جنيه
  • بلغت باقة الــ 250000 ميجا  علي  السعر الجديد  210 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 280 جنيه بزيادة 70 جنيه
  • بلغت باقة الــ 400000 ميجا  علي  السعر الجديد  340 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 440 جنيه بزيادة 100 جنيه
  • بلغت باقة الــ 600000 ميجا  علي  السعر الجديد  500 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 650 جنيه بزيادة 150 جنيه
  • بلغت باقة الــ 1000000 ميجا  علي  السعر الجديد 800 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 1050 جنيه بزيادة 250 جنيه
  • كل هذه الباقات غير شاملة للضريبة المقررة 14 % علي أسعار الباقات الأساسي
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محمد صبحيمنذ ساعة واحدة
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