تطبيق أسعار باقات "WE" الجديدة بداية من الجمعة الأولي في 2024... 5 يناير الجاري "الحق جددها قبل ما تغلي"

يكاد لا يخلون بيت مصري من تواجد المصرية للاتصالات في وقتنا الحالي، سواء بالخط الأرضي أو برا وتر الإنترنت المنزلي الذي أصبح لا غني عنه في عصر الحداثة والتكنولوجيا كما يصفه البعض ويبحث الكثير من منتفعي الأنترنت المنزلي عن أسعار الباقات الجديدة التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها حيث أقرت لاحه أسعار جديدة سيتم العمل بها وتطبيقها بعد غدً الجمعة الأولي من يناير الجاري 2024.

أسعار باقات “WE” الجديدة بداية من 5 يناير 2024

ارتفعت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن الأسعار التي أقرتها شركة المصرية للاتصالات للباقات الحالية بالأسعار الجديدة وكانت الأسعار كالتالي.

أعلنت الشركة عن تصاعد الأسعار الشهرية للإنترنت الأرضي “WE”، على أن يتم تطبيق التسعيرة الجديدة للإنترنت الأرضي “WE” بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2024، بالإضافة إلى تصفح المواقع التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.