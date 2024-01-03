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تطبيق أسعار باقات "WE" الجديدة بداية من الجمعة الأولي في 2024... 5 يناير الجاري "الحق جددها قبل ما تغلي"
5 يناير الجاري يشهد ارتفاع باقات WE... "الحق جددها قبل تغير السعر" المصرية للاتصالات ترفع سعر باقات النت المنزلي
يكاد لا يخلون بيت مصري من تواجد المصرية للاتصالات في وقتنا الحالي، سواء بالخط الأرضي أو برا وتر الإنترنت المنزلي الذي أصبح لا غني عنه في عصر الحداثة والتكنولوجيا كما يصفه البعض ويبحث الكثير من منتفعي الأنترنت المنزلي عن أسعار الباقات الجديدة التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها حيث أقرت لاحه أسعار جديدة سيتم العمل بها وتطبيقها بعد غدً الجمعة الأولي من يناير الجاري 2024.
أسعار باقات “WE” الجديدة بداية من 5 يناير 2024
ارتفعت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن الأسعار التي أقرتها شركة المصرية للاتصالات للباقات الحالية بالأسعار الجديدة وكانت الأسعار كالتالي.
أعلنت الشركة عن تصاعد الأسعار الشهرية للإنترنت الأرضي “WE”، على أن يتم تطبيق التسعيرة الجديدة للإنترنت الأرضي “WE” بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2024، بالإضافة إلى تصفح المواقع التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.
- بلغت باقة الــ 14000 ميجا علي السعر الجديد 160 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 120 جنيه بزيادة 40 جنيه
- بلغت باقة الــ 200000 ميجا علي السعر الجديد 220 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 170 جنيه بزيادة 50 جنيه
- بلغت باقة الــ 250000 ميجا علي السعر الجديد 210 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 280 جنيه بزيادة 70 جنيه
- بلغت باقة الــ 400000 ميجا علي السعر الجديد 340 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 440 جنيه بزيادة 100 جنيه
- بلغت باقة الــ 600000 ميجا علي السعر الجديد 500 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 650 جنيه بزيادة 150 جنيه
- بلغت باقة الــ 1000000 ميجا علي السعر الجديد 800 جنيها بعد السعر السابق الذي كانت عليه 1050 جنيه بزيادة 250 جنيه
- كل هذه الباقات غير شاملة للضريبة المقررة 14 % علي أسعار الباقات الأساسي