الحكومة تعلن خبر سار بشأن أسعار تذاكر القطارات للدرجة الأولى والثانية ..هي دي الاخبار ولا بلاش

تقوم وزارة النقل في مصر بجهود مستمرة لتحسين خدمات السكك الحديدية في البلاد، وقررت الوزارة تثبيت أسعار تذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية وذلك في إطار التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين، وتأتي هذه الخطوة في وقت يتم فيه تطوير المنظومة بصورة مستمرة سواء من خلال تحديث نظم الإشارات أو إضافة قطارات جديدة مثل القطار التالجو الفاخر.

تحديثات وتطويرات مستمرة في النظام

تشير الوزارة إلى أن نسبة تشغيل القطارات تصل إلى 98% مما يعزز مستوى الخدمة المقدمة للجمهور كما يتم العمل على تحسين التجربة الركابية من خلال تطوير العربات وتحديث تكنولوجيا الإشارات، وآخر هذه التحديثات تتم في ورش كوم أبو راضي لعربات القطار الإسباني، حيث يجري تطوير وتحسين العربات الحالية.

تحديد الأسعار للدرجتين الأولى والثانية

في تقرير أخير للوزارة تم الكشف عن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية لمسارات مختلفة، فيما يلي بعض الأسعار لرحلات من القاهرة إلى محافظات مختلفة:

القاهرة – الواسطى

الدرجة الأولى: 55 جنيه.

الدرجة الثانية: 40 جنيه.

القاهرة – الفيوم

الدرجة الأولى: 60 جنيه.

الدرجة الثانية: 45 جنيه.

القاهرة – بني سويف

الدرجة الأولى: 60 جنيه.

الدرجة الثانية: 45 جنيه.

القاهرة – مغاغة

الدرجة الأولى: 75 جنيه.

الدرجة الثانية: 60 جنيه.

القاهرة – بني مزار

الدرجة الأولى: 80 جنيه.

الدرجة الثانية: 60 جنيه.

القاهرة – المنيا

الدرجة الأولى: 90 جنيه.

الدرجة الثانية: 70 جنيه.

القاهرة – ملوي

الدرجة الأولى: 105 جنيه.

الدرجة الثانية: 75 جنيه.

القاهرة – ديروط

الدرجة الأولى: 110 جنيه.

الدرجة الثانية: 80 جنيه.

القاهرة – القوصية

الدرجة الأولى: 110 جنيه.

الدرجة الثانية: 80 جنيه.

القاهرة- أسيوط

الدرجة الأولى: 120 جنيه.

الدرجة الثانية: 85 جنيه.

القاهرة – أبو تيج

الدرجة الأولى: 125 جنيه.

الدرجة الثانية: 90 جنيه.

القاهرة – أسوان