يلا استعلم عن طلبك .. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفرت وزاره الإسكان هذا الرابط الالكتروني الذي يتعلق بالتسجيل لتلقي شقق الإسكان الاجتماعي لجميع الأشخاص الذين يكون راتبهم الشهري محدود وهذا في حيز مبادرة التي تم اطلاقها من جانب الوزارة، كما ان ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تم اطلاقها تحت اسم سكن لكل المصريين، وهي هدفها اتاحه وشقق سكنية لجميع الأشخاص الذين يكون راتبهم الشهري محدود وهذا باقل الأسعار كما ان ذلك بفترات دفع تبلغ حتى 30 سنة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف معا على رابط الخاص بالاستعلام عن تلك الشقق والشروط اللازمة للتسجيل أيضا.

شقق الإسكان الاجتماعي

يستطيع الأشخاص أن يقوموا بالاستعلام عن تلك الشقق بسهولة، باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى الانتقال الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان من هنا.

الخطوة الثانية تدوين كافه البيانات اللازمة المرادة منك.

الخطوة الثالثة النقر على زر استعلام.

الشروط اللازمة للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي

قد بينت وزارة الإسكان انه توجد سلسله من الشروط التي يلزم ان تتوفر في الشخص الذي يريد ان يتقدم بطلب لتلقي شقه سكنيه من جانب وزاره الإسكان، فمن الجدير بالذكر ان تلك الشروط تم وضعها من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ولابد من توفرها كافه فان تم سقوط شرط من هذه الشروط لن يتم الحصول على تلك الشقق ومن الجدير بذكر ان من ابرز هذه الشروط كل ما يلي: