حملها دلوقتي .. كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

العديد من المواطنين يقومون بالتساؤل عن الموقع الخاص بمنصة مظلتي الذي يتم من خلاله الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية العراق، ومن الجدير بالذكر أنه يتم التساؤل بصوره مستمرة ايضا من جانب الأشخاص عن تلك الكشوفات التي تم قبولها في البرنامج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن تلك الكشوفات.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن ان تحصل على الكشوفات الخاصة بمشمولين الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى الانتقال للموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية من هنا.

الخطوة الثانية الانتقال الى ايقونة الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة انتقاء رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة انتقاء زر استعلام الرعاية الاجتماعية العراق.

الخطوة الخامسة انتقاء أيقونة تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

سوف تعلن تلك الأسماء التي يكون من حقها وتلقي دعم الرعاية الاجتماعية آخر وجبة قريبا للغاية عن طريق المنصة الالكترونية التي تدعى بمنصة مظلتي الرسمية، ومن الجدير بالذكر أن فريق الوزارة يقوم بالعمل بقصاري جهدها لكي يتيح البرنامج الدعم لكل الأشخاص المستحقين ويقوم بمساعدتهم على جعل الظروف معيشتهم افضل، وتلبية المتطلبات الخاصة بهم ومن الجدير بذكر انه قد تم صرف الكثير من الدفعات مسبقا، وفي الوقت الجاري يقترب هذا الموعد الذي يتعلق بالنزول الدفعة الجديدة وصرفها بالتزامن مع هيئه الحماية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الصرف سوف يكون في الشهر الجاري من يناير 2024، وسوف تقوم الوزارة بالكشف عن كل التفاصيل التي تتعلق بالصرف.