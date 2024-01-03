الوزارة أنهت الجدل/.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 في العراق وما هي خطوات الاستعلام عنه

نقدم في هذه المقالة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 في العراق، حيث يتساءل الكثيرون من المواطنين العراقيين بشكل دائم عن تواريخ صرف الرواتب لهذا الشهر، وتعتبر رواتب المتقاعدين في العراق مصدرًا حيويًا لدعم حياتهم اليومية، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي الفقرات التالية، سنقدم لكم تفاصيل ومواعيد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير، بالإضافة إلى شرح كيفية الاستعلام عن تلك الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن ذلك مع عطلة أو إجازة رسمية في الدولة، وفي هذا السياق، تم تأجيل موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 إلى اليوم 3 من نفس الشهر، نتيجة لأن اليوم الأول كان عطلة رأس السنة الميلادية في البنوك، وتم تخصيص اليوم الثاني للجرد السنوي الذي يُجريه جميع البنوك العراقية.

الإجراءات المتبعة لصرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024

تعتمد وزارة المالية على سلسلة من الإجراءات لضمان صرف رواتب المتقاعدين، حيث تبدأ بإعداد كشوف الرواتب التي تحتوي على أسماء المتقاعدين وتفاصيل رواتبهم، وبعد ذلك، تُرسل كشوف الرواتب إلى المصارف العاملة في العراق، وأخيرًا، تتم عملية تحويل الرواتب إلى حسابات المتقاعدين من قبل المصارف.

كم المبالغ المستحقة للمتقاعدين

تُحدد مبالغ رواتب المتقاعدين بناءً على عدة عوامل، ومنها: سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية أو الدرجة الوظيفية، ومتوسط الراتب الذي كان يتقاضاه المتقاعد أثناء فترة خدمته.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يُمكن للمتقاعدين الاطلاع على رواتبهم عبر موقع وزارة المالية العراقية، حيث يتبعون الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع.

اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على أيقونة “خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد”.

إدخال رقم الاشتراك الوظيفي ورقم التعريف الوطني.

ثم النقر على “استعلام”.

هكذا يتم الإطلاع على مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024 في العراق.