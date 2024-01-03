“صحصح لنفسك” اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 “زيت وسكر” + اعـرف سعر زجاجة الزيت ونصيب الفرد

بلغ عدد الأشخاص حاملي البطاقة التموينية حوالي 64,000,000 مواطن فقاموا بالبحث عن أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024، حيث عملت وزارة التموين والتجارة على بدء ارتفاع النسبة الخاصة بصرف السلع التمويلية لحوالي 40% وقد أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بأنه يوجد مخزون كبير للسلع التموينية يكفي لمدة ست شهور وذلك حتى يتم سد حاجة المواطنين، وقامت منافذ تخزين السلع التموينية بتوزيع تلك السلع على جميع المخازن على مستوى العالم وسوف أوضح لكم أسعار تلك السلع من خلال المقال التالي

اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

نكشف لكم عن اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 كما وضحتها واعلنت عنها وزارة التموين: