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“صحصح لنفسك” اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 “زيت وسكر” + اعـرف سعر زجاجة الزيت ونصيب الفرد
بلغ عدد الأشخاص حاملي البطاقة التموينية حوالي 64,000,000 مواطن فقاموا بالبحث عن أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024، حيث عملت وزارة التموين والتجارة على بدء ارتفاع النسبة الخاصة بصرف السلع التمويلية لحوالي 40% وقد أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بأنه يوجد مخزون كبير للسلع التموينية يكفي لمدة ست شهور وذلك حتى يتم سد حاجة المواطنين، وقامت منافذ تخزين السلع التموينية بتوزيع تلك السلع على جميع المخازن على مستوى العالم وسوف أوضح لكم أسعار تلك السلع من خلال المقال التالي
اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
نكشف لكم عن اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 كما وضحتها واعلنت عنها وزارة التموين:
- وصل سعر كيلو السكر حوالي 12 جنيه، ويكون سعر كيلو السكر حر حوالي 27 جنيه.
- كذلك وصل سعر زجاجة الزيت 800 ملي إلى 30 جنيه.
- تكون علبة الورقة بحوالي 6 جنيهات.
- كما اصبح سعر 800 جرام للمكرونة حوالي 13 جنيه.
- يبلغ ثمن 400 جم من المكرونة حوالي 6.50 جنيه.
1/2 كيلو العدس حوالي 21 جنيه .
- نصف كيلو فول معبأ يكون بحوالي 9 جنيه.
- وصل سعر كيلو الدقيق حوالي 18 جنيه.
- كذلك يباع سعر كيلو مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيه.
- كما أصبح سعر 40 جم شاي حوالي 5 جنيهات.
- بلغ ثمن 300 جم من الصلصة حوالي 8 جنيه.
- تباع تونة مفتتة وزن 140 جم حوالي 18 جنيه.
- كما بلغ سعر مربى 350 جم بسعر 16 جنيه.
- تباع قهوة سريعة الذوبان 18 جرام 4 جنيه.
- كذلك بلغ ظرف 140 جم طحينة بحوالي 3 جنيه 75 قرش.
- وصل سعر بسكويت بوبو حوالي 3 جنيه 75 قرش.
- ككا يباع بسكويت يوزز بحوالي 2,75 جنيه.
- بسكويت يوزز سادة بحوالي جنية ونصف.
- سعر كيلو مسحوق عادي حوالي 18 جنيه.
- كيلو مسحوق أتوماتيك 25 جنيه.