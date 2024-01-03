رابط الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة الدفاع العراقية 2024

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة الدفاع العراقية 2024، بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التعيينات لعدد من الوظائف الشاغرة بها وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه الوزارة للإطلاع على النتائج تيسيراً على المتقدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة الدفاع العراقية 2024 والتي جاءت كالتالي:

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة الدفاع العراقية 2024

حيث تعد وظائف وزارة الدفاع من أهم وأكثر الوظائف التي يسعى عدد كبير من الشباب الإلتحاق بها، لما فيها من مميزات ومرتبات مجزية وتأمينات صحية وإجتماعية وغيرها، وكانت وزارة الدفاع أكدت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم ارسالة رسالة نصية للمقبولين في وزارة الدفاع تفيد موعد الاختبارات ، وتم تخصيص رابط الكتروني للإستعلام وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

ثم اضغط على أيقونة “المقبولين في القوات الخاصة”.

سوف يظهر أمامك كشوفات للتحميل اضغط لتحميل الكشوفات .

ثم ابحث عن اسمك في الكشوفات المتاحة أمامك.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع العراقية