هـسة كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي spa gov iq جميــع المحافظـات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق هو كل ما يبحث عنه جميع المواطنين العراقيين، وذلك منذ بداية 1 يناير ،2024 حيث عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على قيامها بصرف الدعم للمواطنين المستحقين وقامت الوزارة ببذل الكثير من الجهود لطرح أسماء المشمولين للحصول على الدعم من خلال منصة مظلتي وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بذلك الأمر من خلال المقال التالي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن الطريقة التي يتم من خلالها تحميل كشوف أسماء المشمولين للحصول على الدعم الخاص بالوجبة الأخيرة والتي عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديمه للمواطنين لمساعدتهم في سد حاجتهم، وقامت الوزارة باختيار منصة مظلتي الإلكترونية لتقوم بتقديم تلك الأسماء للمواطنين.

حتى تسهل عليهم الحصول على تلك الكشوف وقد أعلنت تلك المنصة على أسماء المشمولين في الدفعات السابقة مثل الدفعة السادسة والدفعة الخامسة، مما جعل الكثير من الأشخاص يتطلعون للتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة من خلالها وقد قامت بعض المصادر بتأكيد إن ذلك الدعم سوف يصرف لجميع الأسر الفقيرة وسوف نوضح لكم كيفية الحصول على تلك الأسماء من خلال الاسطر القادمة.

كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن أن نقوم بالحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي وذلك عن طريق عدة خطوات وهي.

أولا أن يقوم بالدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

يضغط المواطن على لينك منصة مظلتي.

ينقر المواطن بعد ذلك على تحميل كشوف المقبولين.

يكتب البيانات المطلوبة منه من كلمة المرور ورقم الهوية.

يدخل البيانات بشكل دقيق.

يدخل البيانات بشكل دقيق. يضغط على تحميل ملفات بي دي أف وينتظر قليلا حتى يتم تحميلها.

شروط الحصول على الوجبة الأخيرة

يمكن الحصول على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق عدة شروط وهي.