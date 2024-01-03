خطوة بخطوة|.. رابط الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يعتبر بحث أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من أحد أكثر المواضيع التي تشغل بال المواطنين في العراق خلال هذه الفترة، ويسعى الكثيرون إلى معرفة المشمولين في الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين، ، وتهدف هذه الرعاية إلى دعم الأسر المحتاجة، ويمكنكم البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال تلك المقالة.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن أسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

2. انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

3. اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

4. اختر الوجبة الأخيرة.

5. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

6. اضغط على أيقونة “تحميل”.

7. انتظر لحظات حتى يتم تحميل جميع الكشوف بصيغة PDF.

8. افتح الملف وابحث عن الاسم الرباعي الخاص بك.

يتطلع الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود للتعرف على قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024. وفي هذا السياق، فتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي الإلكترونية لتسهيل عملية الحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث يستطيع المواطنون اتباع خطوات بسيطة للتحقق من أسمائهم في الدورة القادمة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يتعين على المتقدم للرعاية الاجتماعية أن يكون مواطنًا عراقيًا، ويجب أن يكون عمره لا يقل عن 16 عامًا ولا يتجاوز 55 عامًا، ويشترط للحصول على الرعاية الاجتماعية عدم وجود حساب بنكي أو سجلات تجارية لدى المتقدم.