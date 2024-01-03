“حمل بسرعة ” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، تواصل وزارة العمل العراقية والشؤون الإجتماعية الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية التي أصبحت محور اهتمام الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، كونه مصدر دخل أساسي للكثير من الأسر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث صرح وزير العمل العراقي عن أن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، أصبحت متاحة أمام الجميع من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو منصة مظلتي، حيث تسعى الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير الكثير من الأمور توفيراً للوقت والمجهود.

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على سد احتياجاتهم وشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل ارتفاع اسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، وإليكم خطوات ورابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

ما هي شروط الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية، وهي: