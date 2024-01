تعتزم منصة WATCH IT عرض مسلسلها الدرامي الجديد بعنوان مسلسل حالة الذي يتألق في بطولته الفنان طه دسوقي في الفترة القادمة أطلقت “WATCH IT” البوستر الترويجي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث علقت عليه بكلمات مثيرة قائلة: هل تعرفون هذا؟ إنه من إنتاجات WATCH IT الأصلية قريبًا ستشهدون مسلسل حالة خاصة الحلقة الاولي والثانية علي watch it.

مسلسل حالة خاصة الحلقة الاولي والثانية علي watch it

يبرز في مسلسل حالة خاصة الحلقة الاولي والثانية علي watch it الجديد النجم طه دسوقي الذي يعتبر واحدًا من أبرز الوجوه الفنية في الوطن العربي يعد مسلسل حالة خاصة إضافة مهمة إلى مجموعة الإنتاجات الأصلية التي تقدمها منصة WATCH IT ويتوقع أن يلقى إعجاب الجماهير بفضل قصته المثيرة وأداء طاقم التمثيل المتميز.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام WATCH IT بتقديم محتوى متنوع وجذاب لمشتركيها حيث تستمر في تقديم أعمالها الأصلية التي تتميز بالجودة والابتكار وتعزز بذلك مكانتها كواحدة من أبرز المنصات الترفيهية في المنطقة.

أبطال مسلسل حالة خاصة الحلقة

مسلسل حالة خاصة يعرض قريباً على منصة watch it ويتألق في بطولته طه الدسوقي وغادة عادل إلى جانب مجموعة من الفنانين الآخرين تدور أحداث العمل في إطار تشويقي يمتد عبر 10 حلقات حيث يمثل هذا المسلسل تحديًا جديدًا للفنان طه الدسوقي حيث يعد أولى تجاربه كبطل مطلق بعد أدائه في مسلسل الصفارة خلال الموسم الرمضاني السابق بجوار الفنان أحمد أمين.

وقد أعلن الدسوقي عن انتهاء تصوير مسلسل حالة خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وفي تصريحه أكد أن العمل تم بحمد الله وأشار إلى أنه تعاون في هذا العمل مع الفنانة غادة عادل، وأشاد بالجهود المشتركة يأتي هذا الإعلان في سياق استعدادات منصة watch it لعرض هذا العمل الدرامي المثير في الفترة المقبلة.

تحمل السلسلة بصمة المخرج عبد العزيز النجار وتأتي بقصة مشوقة كتبها مهاب طارق يعكس هذا المشروع الجديد التزام watch it بتقديم محتوى جذاب ومتنوع ويسهم في تعزيز مكانتها كمنصة رائدة في عرض المحتوى الترفيهي الأصلي والمبتكر.