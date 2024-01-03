رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

مسابقة التربية والتعليم 2024، يبحث عدد كبير من المعلمين والمعلمات عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والخاص بالتقديم في مسابقة التربية والتعليم التي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من المعلمين، ولهذا من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة….

مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تدشين مسابقة جديدة للمعلمين والتي تسعى من خلالها أن تقوم بتعيين حوالي 90 ألف معلم في شتى أنحاء الجمهورية لسد العجز الذي تعاني منه المدارس، وأكدت الوزارة على أنها تسعى دائماً على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى التعليمي حتى تتمكن من تهيئة المجال للطلاب والنهوض بالتعليم في مصر ومواكبة العالم والتطورات التكنولوجيا المتبعة في عدد من الدول.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.,

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة أخرى.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أقل من 25 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون حكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

أن يجتاز المتقدم اختبارات الوزارة.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024