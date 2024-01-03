خطوات الاستعلام عن نقل النفوس 2024 عموم المحافظات العراقية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن خطوات الاستعلام عن نقل النفوس 2024، التي تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات ورابط نقل النفوس بالعراق 2024، والتي يمكن من خلالها المواطنين نقل وتغيير الإسم واللقب ، وذلك تيسيراً على عدد كبير من لمواطنين وتوفيراً للوقت والمجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نقل النفوس 2024 والشروط اللازمة .

خطوات الاستعلام عن نقل النفوس 2024

حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خطوات الاستعلام عن نقل النفوس 2024، للمشمولين في الوجبة الأخيرة والتي تم الإعلان عنها رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة مساء الأمس الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وإليكم خطوات الاستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية على الإنترنت.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية.

ثم اضغط على أيقونة نقل النفوس الجديدة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس.

ما هي شروط نقل النفوس بالعراق الوجبة الأخيرة

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في نقل النفوس والتي جاءت كالتالي: