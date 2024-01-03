منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa| بالخطوات والرابط المباشر منصة مدرستي نتائج الطلاب 1455 الفصل الثاني
منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa| بالخطوات والرابط المباشر منصة مدرستي نتائج الطلاب 1455 الفصل الثاني
منصة مدرستي نتائج الطلاب هي وسيلة مهمة ومفيدة لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، تقدم هذه المنصة معلومات موثوقة وخاصة بنتائج الطلاب في العام الدراسي الحالي، من خلال منصة مدرستي يتم الوصول إلى ملفات الطلاب والبيانات الشخصية والدراسية المتعلقة بهم.
منصة مدرستي نتائج الطلاب مصممة بطريقة سهلة الاستخدام، لتسهيل عملية استعراض النتائج وتوفير الوقت والجهد، مهما كان مستوى الطالب أو الصف الدراسي، يمكن للجميع الاستفادة من هذه المنصة للحصول على معلومات دقيقة ومفيدة حول تقدم الطلاب في دراستهم. في هذه المقالة، سنستعرض استخدام منصة مدرستي نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1445 وكيفية الحصول على درجات وتقديرات كل طالب، تابعونا.
منصة مدرستي
منصة مدرستي هي منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عرض نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي. تتميز هذه المنصة بسهولة الاستخدام والوصول إلى ملفات الطلاب التي تحتوي على بياناتهم الشخصية والدراسية.
منصة مدرستي نتائج الطلاب 1445
للاستفادة من منصة مدرستي وعرض نتائج الطلاب، يرجى اتباع الخطوات التالية:
- تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق “مدرستي – النتائج” من متجر تطبيقات الهاتف الذكي المناسب
منصة مدرستي جوجل بلاي Google Play
- تسجيل الدخول: بعد تثبيت التطبيق، قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك في نظام نور كطالب أو ولي أمر طالب، يكون حسابك مسجل وفعّال في نظام نور.
- استعراض بيانات الطالب: بمجرد تسجيل الدخول، سيتم عرض ملف الطالب الخاص بك، يتضمن هذا الملف بياناتك الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد، وكذلك بياناتك الدراسية مثل المراحل التعليمية والفصول الدراسية التي تمر بها.
- عرض نتائج الطالب: في هذه المنصة، يمكنك عرض نتائج درجاتك طوال أعمال السنة الدراسية بالإضافة إلى النتيجة النهائية، يمكنك الاطلاع على درجاتك المفصلة والمعدل العام وأي تعليقات أو ملاحظات قد تكون متاحة من قبل المدرسين.
- استعراض التقويم الدراسي: يمكنك أيضًا استعراض التقويم الدراسي لتحديد المواعيد الهامة مثل الاختبارات والعطلات الرسمية، يساهم ذلك في تنظيم ومتابعة برنامجك الدراسي بشكل فعال.
- الاستفادة من الميزات الإضافية: يمكن أن توفر منصة مدرستي أيضًا ميزات إضافية مثل تنبيهات التذكير بالأحداث الدراسية القادمة ومشاركة النتائج مع ولي الأمر.