رفع سن المعاش ل 65 لكل الموظفين بالدولـة في هذا الموعد + قرارات بمد سن المعاشات الجديد

سوف يتم خلال السنوات القادمة تفعيل رفع سن المعاش ل 65 وذلك لما يتضمنه قانون المعاشات والذي قام بمنح رئيس الوزراء حرية رفع سن المعاش، والهدف من ذلك هو يتم فيه توحيد سن المعاش لجميع الفئات، لتوحيد جميع المميزات التأمينية التي يحصل عليها الفرد على المعاش ومعالجة العجز المادي الذي يحدث بسبب المعاشات حتى يتم تخفيف العبء على خزانة الدولة وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة برفع السن الخاص بالمعاش من خلال المقال التالي.

رفع سن المعاش

لقد وجدت في مادة الخاصة بقانون المعاشات الجديد رقم 41 بأنه يمكن للوزير المختص بالتأمينات باتخاذ قرار بأن يتم توحيد سن المعاشات ل65 عام، حيث ينتج عن ذلك تساوي جميع الموظفين والعاملين في الدولة والقطاعات الأخرى في سن موحد، لذلك سوف تعمل الحكومة المصرية على رفع سن المعاش بشكل تدريجي في أقل من 9 سنوات قادمة وأن تتم زيادة إلى 65 عام.

الموعد الخاص برفع سن المعاشات

سوف تبدأ الحكومة المصرية في رفع سن المعاشات منذ بداية عام 2032 ليكون سن المعاش حوالي 61 عام، ثم بعد ذلك تقوم بزيادة المعاشات بشكل تدريجي حتى يصل سن المعاش65 عام في 2040 وسوف نوضح تلك الزيادة التدريجية من خلال النقاط التالية.

في عام 2032 يكون سن المعاش حوالي 61 سنة.

يصبح سن المعاش في 2034 حوالي 62 سنة.

يصل سن المعاش في 2036 إلى حوالي 63 سنة.

كذلك يصبح سن المعاش في 2038 حوالي 64 سنة.

يصل سن المعاش في 2040 إلى 65 سنة.

سن المعاش بالقطاع الخاص

يتعارض نص قانون المعاشات الجديد مع قانون العمل الجديد حول مادة سن المعاش، حيث ينص القانون الجديد أن الخروج على المعاش يكون 60 عام بينما التعديلات الخاصة بقانون التامينات تنص على زيادة سن المعاش ل 65 عام.