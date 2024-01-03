“شوووف الحلقة كاملة” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس فيديو لاروزا بجودة HD

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134، استطاع هذا المسلسل التركي أن يحقق أعلى نسب مشاهدة طيلة السنوات الماضية، وهذا بفضل الأحداث الحقيقية التي يعرضها المسلسل في كل حلقة ، حيث يعرض المسلسل الكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل خلال قيام الدولة العثمانية، وهذا ما جعل الكثير من المشاهدين حريصين على مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان…

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134

يترقب الكثير من المشاهدين عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134، خاصة بعدما أعلنت إدارة قناة ATV التركية عن تأجيل عرض الحلقة وهذا ما جعل الكثير من المشاهدين في حالة من الترقب لمشاهدة الحلقة، وتوقع الكثير أن تشهد الحلقة أحداثاً شيقة ومثيرة، ومنها مواجهة عثمان لعدوه الجديد الذي ظهر له ويسعى للتخلص منه بشتى الطرق، على الرغم من الحلة السيئة التي يمر بها عثمان بعد ما علم بمرض زوجته وعجز الأطباء عن علاجها.

ويحقق مسلسل قيامة عثمان أعلى المشاهدات منذ عرضه من حوالي 5 سنوات ، ليجذب أنظارالملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم وتمكن صناع العمل من إتقان الأدوار لدرجة كبيرة وهذا ما جعل المشاهدين حريصين على مشاهدة الحلقات الجديدة أولاً بأول.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134

ويعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعاد عرض المسلسل في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثانية ظهراً، كما يمكنكم أيضاً متابعة جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق.