بمقدم 60 ألف هتاخد شقة.. خطوات وشروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي.. cservices.shmff.gov.eg

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والتعمير العمراني عن طرح وحدات سكنية جديدة لأصحاب الدخل المحدود من أبناء جمهورية مصر العربية بأسعار مناسبة لهذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن هذا الإعلان، وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير خطوات وشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي من بنك التعمير والاسكان 2024.

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير الاجتماعي 2024 العبور

يستطيع مواطني جمهورية مصر العربية أصحاب الدخل المحدود حجز شقق الإسكان الاجتماعي والتعمير 2024 العبور الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المواطن الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يضغط المواطن بعد ذلك على زر الشقق السكنية.

يدخل المواطن البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لذلك.

يتأكد المواطن من صحة البيانات التي قام بإدخالها.

يقرأ المواطن الشروط والأحكام بشكل جيد.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

حددت وزارة الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين حجز شقق بنك الإسكان والتعمير ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

يجب أن يكون المتقدم مسموح له أن يحصل على وحدة سكنية واحدة فقط.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم عن الحد المسموح به.

طريقة سداد قيمة شقق بنك الاسكان والتعمير

يستطيع المواطن سداد قيمة شقق بنك الاسكان والتعمير من خلال دفع في بداية الأمر مبلغ 60 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى دفع نسبة 20% من إجمالي مبلغ الوحدة، يقوم المواطن بعد ذلك عند الاستلام سداد نسبة 10% من قيمة الوحدة السكنية إلى جانب دفع باقي المبلغ على أربع سنوات.