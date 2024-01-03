دخول نظام نور EduWave| نتائج نور جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية بالسعودية

دخول نظام نور EduWave، لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور في جميع مدار المملكة العربية السعودية، حيث إن نظام نور هو من اهم الأنظمة التعليمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية، لتشمل العديد من الخدمات التعليمية المختلفة، وكافة ما يحتاج إليه الطلاب والطالبات في مختلف المدارس العاملة في المملكة، حتى أنه يمكن الدخول إلى النظام وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط دخول نظام نور EduWave

حتى يسهل القيام بالدخول إلى نظام نور والإستفادة من كافة الخدمات المقدمة يُرجى القيام بإتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني.

كذلك يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإدخال بيانات الطالب من الإسم ورقم الهوية وكلمة المرور.

تحديد خدمات الطلاب أو المعلمين.

اتباع جميع التعليمات المُعلنة من قبل المنصة.

اتباع التعليمات اللازمة في المكان الخاص بذلك.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها صحيحها.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

خطوات الاستعلام عن نتائج نور الطلاب

ومن أجل القيام باستخراج نتائج الطلاب في جميع المدارس عبر نظام نور الإلكتروني، يُرجى اتباع الخطوات الأتيه:-