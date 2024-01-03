ظهرت هسة spa.gov.iq اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة 450 ألف دينار 2024 العراق وزارة العمل

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي وصلت قيمتها إلى 450 ألف دينار عراقي، حتى أن هذا البرنامج أصبح من أهم وأبرز البرامج المانحة لشريحة كبيرة من المواطنين، وتم إطلاقه بإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكي يحصل عليها جميع المتقدمين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على المنحة الشهرية المقدمة، إضافة إلى إمكانية استخراج الكشوفات إلكترونيًا كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بعد أن ظهرت الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية وجبة 450 ألف دينار، يمكن الإستعلام عنها كما في الخطوات التالية: –

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلكترونيًا.

أو الدخول إلى منصة مظلتي التي أطلقتها الوزارة.

ليتم بعدها إدخال بيانات تسجيل الدخول.

بعد ذلك يُرجى القيام بتحديد الدفعة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

القيام بكتابة باقي بيانات الشخص المستفيد.

ليتم إظهار الدفعة والوجبة بجميع المشمولين فيها.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك بعض الشروط الهامة ليتم التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-