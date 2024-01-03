“ظهرت حالاً “أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، كشفت وزارة العمل العراقية عن الكشوفات الجديدة الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية الذي يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 .

برنامج الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، من أكثر الامور التي تتزايد عنها عمليات البحث خاصة وسط الظروف الصعبة التي بعاني منها العاطلين، والغير قادرين في شتى المناطق العراقية والذي أصبح مصدر دخل لهم، حيث تسعى الحكومة العراقية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار وزير العمل العراقي خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية، إلا أن الوزارة حرصت على إختيار الأشخاص الأكثر احتياجاً والتي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

ألا يكون للمستفيد دخل شهري .

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أما للسيدات ألا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم مسجون أو متواجد في إحدى دور الرعاية.

أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024