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هنا Pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة 2024 لدى منصة مظلتي
هنا Pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة 2024 لدى منصة مظلتي
هناك بحث متواصل عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق الوجبة الجديدة لعام 2024م عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع الوجبات القادمة من خلال منصة مظلتي بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في الدولة.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وفرت العديد من الضمانات اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية حيث يجب على المتقدم توفيرها بالكامل للحصول عليها لذلك إليكم جميع الشروط الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لنا:
- يجب أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية فقط.
- يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام للرجال العراقيين.
- مطلوب من النساء العراقيات أن يكون عمر التقديم من 15 إلى 55 عام فقط لا غير لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- تحتاج الوزراة توفير الهوية الوطنية العراقية.
- يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أصول عالية الثمن أو ممتلكات عقارية غالية.
- كذلك لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد فقط لا غير.
طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع منصة مظلتي.
- كما يمكن الاستعلام عنه من خلال المنصة.
- بعد الدخول على المنصة لابد من الضغط على طلب الاستعلام عن أسماء المقبولين.
- تحديد المحافظة المراد البحث عنها.
- ثم تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك البحث عن اسم المتقدم لطلب دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة.