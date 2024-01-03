هنا Pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة 2024 لدى منصة مظلتي

هناك بحث متواصل عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق الوجبة الجديدة لعام 2024م عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع الوجبات القادمة من خلال منصة مظلتي بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في الدولة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وفرت العديد من الضمانات اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية حيث يجب على المتقدم توفيرها بالكامل للحصول عليها لذلك إليكم جميع الشروط الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لنا:

يجب أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية فقط.

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام للرجال العراقيين.

مطلوب من النساء العراقيات أن يكون عمر التقديم من 15 إلى 55 عام فقط لا غير لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تحتاج الوزراة توفير الهوية الوطنية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أصول عالية الثمن أو ممتلكات عقارية غالية.

كذلك لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد فقط لا غير.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024