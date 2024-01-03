دخول نظام نور بدون كلمة السر وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1445

نظام نور: هو نظام وضع من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ليخدم العملية التعليمية في جميع المناحي، فيمكن الاستفادة منه لطلاب وأولباء الأمور والمعلمين، كما يمكن أن تستفيد منه الوزارة وإدرارات التعليم والمدارس، فهونظام شامل لخدمة العملية التعليمية، ويقدم النظام جميع الخدمات للطلاب، لذلك كثر البحث عن طريق الدخول إلى النظام بدون كلمة سر، جاء ذلك استعدادا للاستعلام عن نتائج الطلاب.

طريقة الدخول إلى نظام نور بدون كلمة سر 1445

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى نظام نور بدون كلمة سر 1445، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني، من خلال محركات البحث. بعد الدخول إلى النظام اضغط على “تسجيل دخول”. اكتب اسم المستخدم، أو رقم الهوية، ثم اضغط على “هل نسيت كلمة المرور؟”. يطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني. ثم بعد ذلك أدخل رمز التحقق المرئي. وبعد ذلك يطلب منك ادخال رقم الهاتف المسجل لدى النظام. وفي الاخير اضغط “إرسال”.

بهذا سيتم الدخول إلى النظام بتعيين كلمة مرور جديدة، ويمكن الاستفادة من كافة خدمات النظام.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445؟

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1445، وذلك بعد تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى موقع نظام نور، وسجل الدخول. من الصفحة الرئيسة اضغط على”نتائج الطلاب”. حدد المرحلة الدراسية التي يدرس فيها الطالب. ومن ثم حدد الفصل الدراسي الذي تريد الاستعلام عنه. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني للطالب. اضغط “بحث”.

ستظهر لك نتائج الطالب موضح تفاصيل جميع المواد الدراسية.