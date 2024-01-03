”’شغل ببدلة وأنيق شيك حتى لو مفيش مؤهب -معكش ليك وظيفة .. بمرتبات 14000تصل جنيه شركات البترول قدمتلك وظايف العمر.. قدم فوراً

وظائف البترول أعلنت الشركة العامة للبترول عن وجود وظائف خالية، وأكدت على أن حديثي التخرج لهم فرصة كبيرة للالتحاق بهذه الوظائف، وبإمكانك التقديم وأن التوزيع يتم وفق النطاق الجغرافي، ولكن هذه الوظائف تتطلب توافر بعض الشروط، بجانب الالتزام برفع عدة أوراق ومسكنات تؤكد هوية المتقدم على هذه الوظيفة.

وظائف البترول

بعد أن علمنا أن شركة البترول منحت المهندسين والفنيين الحاصلين على مؤهل متوسط قدرة العمل في الشركة سوف نتعرف إلى ذكر الأوراق الضرورية المطلوبة مثل صورة من شهادة التخرج، وصورة من بطاقة الرقم القومي، فضلا عن نسخة من شهادة الميلاد، إحضار كارنيه المهندسين أو صورة من شهادة القيد في النقابة ولابد وأن تكون سارية ومتاح العمل بها.

المحافظات المتاح فيها الوظائف الخالية

متاح العمل داخل شركات البترول في محافظة سوهاج وبني سويف والأقصر، وأيضا محافظة دمنهور وبورسعيد وكفر الشيخ، ومحافظة المنصورة والشرقية.

فضلا عن أن راتب هذه الوظائف يضب إلى عشرة آلاف جنيه، ولكن بعض الوظائف الخالية نطلب أفراد حاصلين على خبرة جيدة في مجال العمل، وأشخاص حديثي التخرج، بالإضافة إلى أن العمل يتيح أهم عدة مميزات من بينهم راتب جيد، وبدل انتقال وبدل تغذية، فضلا عن أنه يؤمن على هؤلاء الأشخاص.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

بإمكان الأشخاص المقبلين على التقديم في الوظائف المتاحة في شركة البترول أن يتوجهوا إلى الموقع الرسمي الذي توفره الفكرة ومن خلاله يمكنكم ملء الاستمارات والبيانات المتاحة بداخلها، بالإضافة إلى إرفاق المستندات الخاصة بشغل الوظيفة.