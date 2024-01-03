Pdf اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتى
تسعى الحكومة العراقية إلى دعم ذوي الدخل المنخفض من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم وبالتزامن مع بداية العام الجديد سوف تقوم الحكومة العراقية خلال الساعات القادمة بالاعلان عن قائمة جديدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وقد حرصت الحكومة على تسهيل عملية الاستعلام عن الاسماء الجديدة، وذلك من خلال توفير عدة طرق للاستعلام.
اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2024
تُقدم الحكومة العراقية برنامجًا للرعاية الاجتماعية بهدف دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة ويرغب العديد من المواطنين العراقيين في الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية ويمكنهم الاستعلام عن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل العراقية أو موقع منصة مظلتي.
- الخطوة الأولى: يمكن الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية
- الخطوة الثانية: بعد الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية، يجب اختيار أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.
- الخطوة الثالثة: يتم تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها من القائمة المنسدلة.
- الخطوة الرابعة: يجب كتابة رقم الهوية الوطنية للمتقدم بشكل صحيح.
- الخطوة الخامسة: بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يجب الضغط على زر “بحث” لعرض النتائج.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق
تُقدم الحكومة العراقية برنامجًا للرعاية الاجتماعية بهدف دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة. ولكي يكون الشخص مؤهلًا للحصول على هذا الدعم، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية. ويُستثنى من هذه الشروط الأشخاص الذين يحملون الجنسية العراقية وحاصلون على إقامة دائمة في دولة أخرى.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في دولة العراق. ويُقصد بالإقامة الدائمة، الإقامة التي لا تقل عن 10 سنوات متواصلة في العراق.
- يجب أن يكون عمر المتقدم للدعم بين 16 و55 عامًا. ويُستثنى من هذه الشروط الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ55 عامًا، ولكنهم لا يزالون قادرين على العمل وتوفير دخل لأنفسهم وأسرهم.
الحساب المصرفي: يجب أن يكون المتقدم للدعم لديه حساب بنكي باسمه. ويُستخدم هذا الحساب لتحويل الدعم المالي إلى المتقدم.
- لا يسمح للمتقدم أن يكون لديه أي ممتلكات مسجلة تجاريًا. ويُقصد بالممتلكات التجارية، أي ممتلكات تستخدم لأغراض تجارية، مثل المحلات التجارية والشركات.