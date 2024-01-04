“الوجبة الأخيرة بالعراق” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي ووزارة الشؤون الاجتماعية

يستمر البحث في جميع أنحاء العراق بين المتقدمين، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، لمعرفة أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة، كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن قوائم المستفيدين، خلال الأيام الاخيرة من العام الماضي، ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، لم تكشف حتى الآن عن الموعد المحدد للإعلان عن قوائم المستحقين للوجبة الأخيرة، هذا التأخير أثار حالة من الجدل في الشارع العراقي، حيث لم تكشف الوزارة عن سبب التأخير حتى الآن.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023/2024

تأكدت الوزارة العراقية للعمل والشؤون الاجتماعية أن أكثر من 200 ألف متقدم للرعاية الاجتماعية، سوف يستفيدون من الوجبة الأخيرة، سيتم صرف الوجبة الأخيرة لجميع الأسر الأكثر فقرا واحتياجا، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة، وأكدت الوزارة أن راتب الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، سيكون مقداره 105 ألف دينار عراقي.

منصة مظلتي لتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من خلال راتب الرعاية الاجتماعية، إلى تقديم الدعم لجميع الأسر الفقيرة في البلاد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، بين جميع أفراد الشعب العراقي. كما تسعى الرعاية الاجتماعية إلى مساعدة المواطنين، في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، والتحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

سيتم الإعلان عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، خلال الساعات القادمة، يمكنك الاستعلام عن اسمك في القوائم عبر الخطوات التالية:

قم بتسجل الدخول عبر موقع منصة مظلتي الإلكتروني.

انقر على خيار “الرعاية الاجتماعية”.

حدد “الوجبة الأخيرة”.

انقر على زر تحميل الكشوف في شكل ملف PDF.

ستقوم القوائم بالتحميل مباشرة.

بعد التحميل، ابحث عن اسمك في القوائم.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على قائمة المستفيدين والتحقق من وجود اسمك في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.