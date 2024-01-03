مصرف الرافدين يُنهي صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 500 ألف دينار عراقي 2024 جميع المحافظات

أنهى مصرف الرافدين اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يناير 2024، جميع رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 500 ألف دينار عراقي، حتى ان الصرف تم من خلال ماكينات الصراف الألي والمنافذ المعني بالصرف والتابعة للمصرف، إضافة إلى أن عمليات الصرف جاءت بعد تأجيل دام ليومين وهما الإثنين والثلاثاء، وذلك بسبب إجازة طارئة تم على رأسها تأجيل الصرف إلى اليوم الأربعاء، وهو أول يوم عمل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وفي سياق متصل أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في العراق، وفي حالة وجود إجازة أو عُطلة استثنائية يتم على الفور تحديد موعد جديد لعمليات الصرف، مع العلم أن الموعد الخاص بالتغيير يكون بإعلان من قبل المالية، حتى يتعرف عليه جميع المستفيدين والمشتركين في الهيئة العامة للتقاعد بالعراق.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة وفقًا لما يلي:-