pdf كشوف.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية www.molsa.gov.iq الرسمي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، معدلات البحث مازالت تشهد ارتفاعا ملحوظ حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي ينتظر الاعلان عنها الكثير من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية نظرا لظروفهم الصعبة وغلاء الاسعار الذي تشهده البلاد، واليكم طريقة استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع الوزارة، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل العراقية بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الايام القادمة، خاصة وأن أعمال الفحص للطلبات المقدمة قد أوشكت على الانتهاء، ليتم بعد ذلك اعداد كشوف بأسماء المشمولين ليتم اعتمادها من قبل الدكتور احمد الاسدي وزير العمل العراقي، وقد صرحت الوزارة أن المساعدات الاجتماعية تصرف لحوالي 46,768 عائلة عراقية، كما أنه قد تم الاعلان على أن قيمة هذه المساعدات تبلغ حوالي 105 آلاف دينار عراقي ويتم صرفها لجميع الاسر المحتاجة، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

اولًا عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

. قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر قسم الرعاية الاحتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد الوجبة الاخيرة.

عليك الضغط على تنزيل الكشوفات بصيغة الـ pdf.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك لمعرفة هل ستكون من المشمولين أم لا.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وخلال ساعات قلية سيتم رفع كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل الرسمي وموقع منصة مظلتي ليتمكن المتقدمين من الاستعلام بسهولة، وستكون من بين المشمولين في حالة توافرت تلك الشروط بك: