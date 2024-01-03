”لو دبلوم صنايع- أو مؤهل عالي‘’ ..مكانك موجود وظائف بمرتبات تصل ل15000 ..طيران يعني فلوس

وظائف شركات الطيران بعد أن أكدت شركة مصر للطيران على وجود أماكن في حاجة للموظفين داخل الشركة قامت بالإعلان بشكل رسمي على موقعها الأساسي، وأن نظام العمل متاح عن طريق التعاقد لمدة ١١ شهر، بالإضافة إلى بعض الأحكام والبنود الأخرى التي وضعتها والتي سنوضحها لكم في السطور القادمة وبيان بعض الوظائف المتاحة.

وظائف شركات الطيران

متاح وظائف لفني حركي تحميل، حيث أكدت على أن هذه الوظيفة تتطلب أشخاص حاصلين على مؤهل فوق متوسط أو متوسط، بالإضافة إلى النجاح في الاختبارات التي تضعها الشركة، ومن ثم سداد قيمة التكاليف الخاصة بإجراء الاختبارات، فضلا عن أن السن المسموح به للتقديم هو ثلاثون عام، والتقديم متاح فقط للذكور، ولابد وأن يكون من ساكني محافظة الجيزة والقاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية، ودفع المصاريف الإدارية التي تبلغ قيمتها حوالي خمسون جنيه فقط.

وظائف خالية لـ سائق /جرار / مهبط / نقل بري

كما أكدت الشركة على النحو العديد من الفرص المتاحة للعمل كساىق نقل بري أو مهبط أو جرار، ولابد وأن الفرد حال على الإعدادية أو مؤهل متوسط صناعي، بالإضافة إلى قدرته على القيادة و امتلاك رخصة قيادة، وأن يكون عمر المتقدم حوالي ٣٥ سنه، والذكور فقط هم الذين لهم الأحقية في التقديم.

طريقة التقديم

لكي يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في شغل الوظائف المعلن عنها في شركة مصر للطيران من التقديم عليهن الولوج إلى الرابط الخاص بالشركة والتخصص للتقديم، وملء البيانات التي يطلبها الموقع.