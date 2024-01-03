لينك نتائج الطلبة بالكويت 2024 بالرقم المدني ابتدائي متوسط results.moe.edu.kw

ينتظر آلاف الطلاب الكويتيين صدور نتائجهم النهائية وذلك انتهاء امتحاناتهم في جميع المراحل الدراسية في الثامن عشر من ديسمبر 2023 الماضي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح علي مستوي كافة المدارس الكويتية في كافة المناطق لجميع المراحل الدراسية حيث أصبحت النتائج جاهزة للإعلان. وتترقب هذه النتائج الطلاب وأسرهم بشغف، حيث تمثل بداية جديدة في رحلتهم التعليمية.

نتائج الطلبة بالكويت 2024 بالرقم المدني

يترقب آلاف الطلبة وأولياء الأمور في دولة الكويت صدور نتائجهم ويمكن للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم النهائية من خلال موقع وزارة التعليم الكويتية أو من خلال الهاتف الجوال وستكون خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التعليم

انتقل إلى موقع وزارة التعليم الكويتية من خلال هذا الرابط

اضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”.

حدد الصف الدراسي الذي يدرس فيه الطالب.

أدخل الرقم المدني للطالب.

أدخل الرقم التسلسلي للطالب.

اضغط على زر “عرض النتائج”.

كانت اختبارات قد بدأت في شهر ديسمبر 2023 الماضي وبعد انتهاء الامتحانات مباشرة بدأت عمليات التصحيح على وجه السرعة حيث تتم عمليات التصحيح وسط اهتمام كبير من الجهات المعنية جهودًا كبيرة لضمان سرعة الحصول على النتائج ورفع الكشوف النهائية على الموقع الإلكتروني المخصص لاستخراج النتائج وبالتالي، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم حيث يوفر الموقع إحصائيات تفصيلية حول عدد المدارس التي انتهت من عملية التصحيح ورفع الدرجات، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن المنطقة التي تتبعها كل مدرسة. يمكن للطلاب متابعة النتائج الخاصة بهم الآن عن طريق إدخال الرقم المدني الخاص بهم في الموقع المخصص.