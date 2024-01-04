بأقوى الخصومات .. عروض عيد ميلاد كارفور بمناسبة السنة الجديدة 2024

أعلن مسؤولي كارفور أن هناك مجموعة كبيرة من التخفيضات التي يتم عليها كل الاسئلة التي بداخل كارفور من السلع الغذائية وغيرها من السلع وان نسبة الخصم تصل إلى 25% من الأسعار الموجودة على السلع وهذا ما تم الإعلان عنه على الموقع الرسمي لكارفور على فيسبوك مهتمة أن تكون التخفيضات تشمل السلع الأكثر استخداما من الأرز وغيرها.

عروض عيد ميلاد كارفور

فيما يلي أبرز العروض التي تتعلق بهايبر كارفور بأقوى التخفيضات والخصومات:

أهم السلع الغذائية السكر الأبيض والذي وصل سعره الى 28 جنيه وذلك بتخفيض عن سعره السابق وهو 40 جنيه.

والتخفيض الذي وقع على الأرز الأبيض والذي وصل سعره إلى 30 جنيها بالتخفيض عن سعره السابق وهو 35 جنيه.

أما عن البسطرمة وصل سعر الكيلو منها الى 130 جنيه بعد التخفيض من السعر السابق 160 جنيه.

وعن سعر الدجاج بوزن 900 جرام فوصل سعره الى 75 جنيه بدل من 83 جنيه.

تخفيضات كارفور لسعر الأجهزة الكهربائية

اهتم المسؤولون أيضا بوضع قائمة من الضغط على مجموعه من الأجهزة الكهربائية لأنها من اهم الاحتياجات من أكثر السلع التي يتم شراءها: