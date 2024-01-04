من هُنــا .. رابط التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر 2024

الموقع الإلكتروني الخاص بفضاء أولياء التلاميذ الجزائر يشكل هدفًا أساسيًا للطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن الحصول على النتائج الدراسية والخدمات التعليمية، وفيما يلي كيفية التسجيل في هذا الموقع الهام ونلقي نظرة على التحديثات الأخيرة.

التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر

من الممكن الآن التسجيل بهذا الموقع، باتباع الآتي:

الوصول إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ، ابدأ بالتوجه إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ

ابدأ بالتوجه إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ تحديد أيقونة التسجيل الجديد: بمجرد دخولك، اختر أيقونة التسجيل الجديد باللون الأحمر الموجودة أسفل الشاشة.

تعبئة البيانات الشخصية: قم بتعبئة البيانات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب: أضف بيانات الطالب مثل الاسم ومكان الإقامة واستكمل عملية التسجيل.

تعبئة البيانات المهنية: أدخل البيانات الشخصية لولي الأمر.

اكتمال التسجيل: بعد اكتمال تسجيل البيانات، ستكون قد أكملت عملية التسجيل بنجاح.

طريقة تفعيل حسابك على موقع فضاء أولياء التلاميذ

فيما يلي الطريقة التي تتعلق بتفعيل الحساب المتعلق بك بموقع فضاء:

طباعة الاستمارة: ابدأ بطباعة الاستمارة من موقع فضاء التلميذ.

دفع الاستمارة: قم بزيارة مؤسسة التعليم وادفع الاستمارة بعد التوقيع.

الحصول على وصل الاستلام: بعد الموافقة من مدير المؤسسة، ستحصل على وصل الاستلام.

تفعيل الحساب: استخدم البريد الإلكتروني ورقم السر لتسجيل الدخول وتفعيل حساب الطالب،و يجب تفعيل الحساب في غضون 8 أيام لتجنب حذف الحساب.

نصائح للتسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر

عند قيامك بالتسجيل بهذا الموقع، عليك ان تقوم باتباع الآتي: