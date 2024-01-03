عشان تعرفي تخزني امتى ي ست الكل” اسعار الفراخ اليوم للمستهلك

تعد الدواجن من أهم السلع الاستهلاكية التي يقبل على شرائها عدد كبير من الأفراد، لأنها غنية بالعديد من الفيتامينات الهامة للجسم، بالإضافة إلى أن مذاقها شهي ولذيذ لذلك يتابع أسعارها عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة لذلك سوف نتعرف على الأسعار خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن انخفضت خلال الفترة الماضية مستمر هذا انخفاض لفترة من الأيام، حيث أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت في المزرعة 60 جنيه لتصل إلى السوق للمستهلك بسعر 65 جنيه بينما سعر الكيلو يرتفع إلى 70 جنيه، وسجلت الدواجن الأمهات بسعر سبعة 50 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 63 جنيه، على الجانب الآخر فإنه أسعار الدواجن الساسو او الفراخ الحمراء انخفض السعر 70 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك في الأسواق المحلية بسعر 78 جنيه وتأتي الأسعار في الأسواق على النحو التالي

سعر كيلو الوراك يبدأ من 65 جنيه ألي 78 جنيه للكيلو الواحد ويختلف من منطقة إلى اخرى.

بينما سعر الكبد والقوانص تبلغ من 70 إلى 85 الجنيه في الأسواق بسعر الأجنحة تكون جنيه

اسعار البط اليوم في المزارع من 65 إلى 70 جنيه.

سعر البط المسكوفي يبلغ 105 جنيه في الأسواق.

بينما سعر البط الفرنساوي يبلغ سعره من 70 إلى 75 جنيه

سعر الكتاكيت في السوق المحلية

شهدت أسعار الكتاكيت في الأسواق انخفاض خلال الأيام الأخيرة والتراجع في السعر، حيث أن سعر الكتكوت الابيض بلغ من 26 إلى 30 جنيه، بينما سعر الكتكوت الساسو بلغ من 15 إلى 16 جنيه، وقد أشار حسين ابو صدام نقيب الفلاحين أن هناك استمرار في الانفراجات الجمركية عن الأعلاف مما يساهم بشكل كبير في تراجع أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في جميع الأسواق المصرية بسبب نزول سعر الأعلاف بعد أن يتوفر في جميع الأسواق.