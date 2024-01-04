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دلوقتي استعلم .. فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024
يحرص العديد من عملاء الشركة المصرية للاتصالات على معرفة تاريخ سداد فاتورة التليفون الأرضي في العام الجديد. وقد أعلنت الشركة أنه سيتم إصدار أول فاتورة في يناير 2024، وسيكون موعد السداد النهائي لها في 14 فبراير 2024 أما في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، تفرض الشركة غرامة تأخير بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير، بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية.
فاتورة التليفون الأرضي
تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة سلسلة من الأساليب والطرق الاستعلام عن الفاتورة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة وتتمثل كالاتي:
- انتقل إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنا.
- أدخل البيانات المرادة، وهي:
- اسم العميل
- كود المنطقة
- رقم التليفون الأرضي
- البريد الإلكتروني
- رقم المحمول
- اختار إرسال رقم التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.
- اضغط على أيقونة التسجيل.
- حدد رقمًا سريًا وقم بتأكيد الحساب.
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024
من الممكن أن يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 بعدة طرق، منها:
- اختيار أيقونة “اختر للسداد”، ثم اختيار زر “ادفع”، يمكن الدفع عن طريق إدخال بيانات بطاقة الائتمان.
- ثم الضغط على تبويب”ادفع الآن”.
- يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال أي سنترال من سنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك مكاتب التلغراف.
- يمكن دفع الفاتورة من خلال جميع مراكز البيع والتحصيل التابعة للشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى وحدات الخدمة المتنقل.
- كذلك يمكن دفع فاتورة من خلال مراكز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات.
- يمكن دفع الفاتورة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وكذلك مكاتب البريد.