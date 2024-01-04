أخيرًا ظهرت .. نتائج الطلاب في الكويت 2024 بالرقم المدني

بينت وزارة التربية والتعليم الكويتية انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة أوراق إجابات طلبة وطالبات النقل في العديد من المدارس، ولا تزال عملية الرفع تتم حتى الآن، وينتظرون الأشخاص بفارغ الصبر ظهور نتائجهم ويرغب الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة درجاتهم في كل مادة، وهل نجحوا في الفصل الأول أم لا.

نتائج الطلاب في الكويت

أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الكويتية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التربية الكويتية الإلكتروني، من هنا.

انقر على أيقونة “خدمات الوزارة”.

اختر أيقونة “خدمات الطلاب أو أولياء الأمور”.

اختر “نتيجة طلاب صفوف النقل”.

أدخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

اكتب الرقم المدني للطالب، ثم رقم التسلسل.

انقر على أيقونة “عرض الإحصائيات”.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة التي تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بنتيجة الطالب.

المدارس التي رفعت نتائجها في الكويت

واليكم بعض المدارس التي رفعت نتائجها في الكويت وهي كالتالي:

آسيا بنت مزاحم الابتدائية للبنات

أحمد البطي بوطيبان الإبتدائية بنين

أسماء بنت يزيد الانصارية الابتدائية للبنات

أميمة بنت خلف الابتدائية للبنات

ابن الجوزي الابتدائية للبنين

ابن رشد الابتدائية للبنين

أحمد محمد الحميضي الإبتدائية للبنين

ادريس جاسم ادريس الأبتدائية للبنين

كيفية الحصول على نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل

وفيما يلي شرح لكيفية الحصول على نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل: