كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي Mazalati في العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين عبر منصة مظلتي، فقد أصبحت هذه الوجبة على وشك الظهور، حيث ستنزل الوجبة الأخيرة من الأفراد المسجلين بالرعاية الاجتماعية هذا الشهر يناير، بحيث يمكن للمواطنينن الاستعلام عن أسمائهم من خلال المنصة بكل سهولة، وفي المقال التالي نوضح لكم أحدث المستجدات المتعلقة بالدعم الاجتماعي بالعراق، فضلاً تابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أعلنت وزارة العمل العراقية أنه سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، في أول شهر يناير لعام 2024 ميلادية، حيث سيتم الإعلان عنها عبر منصة مظلتي لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً في العراق، لمساعدتهم على تحمل نفقات الحياة وتلبيه احتياجاتهم الأساسية، حيث سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل كما سبق وأعلنت وزارة العمل العراقية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن للمواطن المتقدمين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الاستعلام عن اسمائهم، وكذلك عن موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: