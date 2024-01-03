لأصحاب المعاشات هتصرف وتتبسط.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام عن المعاش بالخطوات

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024 ينتظره العديد من أصحاب المعاشات، ويعتبر برنامج تكافل وكرامة واحد من أهم البرامج الموجودة داخل جمهورية مصر العربية والتي تعمل على تقديم الدعم المالي بشكل شهري للمواطنين الذين يعانون من قلة الدخل حيث يستفاد من هذا البرنامج العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مصر، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير الجاري 2024 وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادة الأخيرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير

يريد الكثير من المستفيدين من دعم تكافل وكرامة معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة مصر الأمر الذي جعل وزارة التضامن الاجتماعي تعلن أنه يتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي وعلى هذا فإن المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة سوف يقومون صرف المعاش الخاص بشهر يناير يوم الاثنين الموافق 15 من يناير 2024.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطني جمهورية مصر العربية إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: