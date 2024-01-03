استمرار صرف رواتب المتقاعدين في العراق اليوم بعد تأجيل لمدة يومين لشهر يناير 2024 بقرار من المالية

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات بدولة العراق معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن تأجيل موعد صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر يناير بسبب وجود العديد من العطل الرسمية في هذا الشهر من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد الصرف بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2024.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ولكن نظرا لوجود عدد كبير من الإجازات الرسمية في شهر يناير أعلنت وزارة المالية العراقية في بيان رسمي عن صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر يناير يوم الأربعاء الموافق الثالث من يناير 2024 بدلا من يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 وذلك بسبب أن اليوم الأول من شهر يناير يوافق عطلة رأس السنة الميلادية في البنوك واليوم الثاني من يناير عطلة رسمية بسبب تخصيصه للجرد السنوي الذي يحدث في بنوك دولة العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق

يستطيع أصحاب المعاشات بدولة العراق الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: