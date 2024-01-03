لو عايز تصرف المعاش.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وموعد صرف شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

تسعي الحكومة المصرية على تقديم المساعدات للمواطنين من أجل تحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك من خلال البرامج الداعمة والذي يعد برنامج تكافل وكرامة واحد من أهم هذه البرامج، لهذا يرغب الكثير من الأشخاص معرفة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير هذه الشروط وموعد الصرف القادم لشهر يناير 2024.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

من أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ما يلي:

أن لا يكون المتقدم يعمل بالهيئات الحكومية أو القطاع العام أو الخاص بأجر تاميني يزيد عن 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تاميني أو مساعدة ضمانية.

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة لديها أبناء حديثي الولادة حتى عمر الثامنة عشر عاما بشرط أن يكون الأبناء من عمر السادسة حتى عمر الثماني عشر عاما في مراحل التعليم المختلفة.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم والتي تتمثل في صور بطاقات الرقم القومي تكون سارية المدة، صور من شهادات الميلاد، صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

يشترط أن يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر 65 عاما أو لديهم عجز يمنعهم من العمل وذلك بإحضار الوثائق الطبيه التي تؤكد ذلك.

عدم وجود ما يمنع للحصول على معاش تكافل وكرامة مثل امتلاك أراضي وعقارات وغيرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتناعي أن هناك عدد كبير من المواطنين يستفيدون من الدعم الذي يقدمة برنامج تكافل وكرامة، وأكدت الوزارة أن هؤلاء المستفيدين يستطيعون صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يناير 2024 ابتداء من اليوم الخامس عشر من شهر يناير الجاري 2024 والذي يوافق يوم الاثنين.