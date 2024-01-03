جهز ورقك واعرف الشروط.. طرح 30 ألف وحدة سكنية مدعمة في 4 محافظات قريباً من وزارة الإسكان 2024

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بكل جهد من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان بعدد من محافظات جمهورية مصر العربية وذلك تمهيدا طرحها للمواطنين وسوف نستعرض لكم من خلال هذا التقرير شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان وتفاصيل أكثر عن المحافظات والطرح الجديد.

طرح 30 ألف وحدة سكنية مدعمة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو ألف وحدة سكنية للمواطنين بشكل تجريبي في عدد أربع محافظات قبل أن تزيد العدد ليصبح 30 ألف وحدة سكنية.

حيث أوضحت الوزارة أن هذا الطرح سوف ينحصر على الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي في عدد 4 محافظات مختلفة وذلك من أجل تقديم وحدات سكنية بقيمة ايجارية مدعومة للمواطنين.

المحافظات التي يتم طرح فيها الوحدات السكنية المدعمة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه سوف يتم طرح هذه الوحدات السكنية المدعمة للمواطنين في أربع محافظات مختلفة وهما بني سويف والمنوفية والشرقية ومن ثم محافظة الجيزة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

من أهم الشروط التي لابد توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة ما يلي: