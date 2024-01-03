جهز ورقك واعرف الشروط.. طرح 30 ألف وحدة سكنية مدعمة في 4 محافظات قريباً من وزارة الإسكان 2024
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بكل جهد من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان بعدد من محافظات جمهورية مصر العربية وذلك تمهيدا طرحها للمواطنين وسوف نستعرض لكم من خلال هذا التقرير شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان وتفاصيل أكثر عن المحافظات والطرح الجديد.
طرح 30 ألف وحدة سكنية مدعمة
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو ألف وحدة سكنية للمواطنين بشكل تجريبي في عدد أربع محافظات قبل أن تزيد العدد ليصبح 30 ألف وحدة سكنية.
حيث أوضحت الوزارة أن هذا الطرح سوف ينحصر على الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي في عدد 4 محافظات مختلفة وذلك من أجل تقديم وحدات سكنية بقيمة ايجارية مدعومة للمواطنين.
المحافظات التي يتم طرح فيها الوحدات السكنية المدعمة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه سوف يتم طرح هذه الوحدات السكنية المدعمة للمواطنين في أربع محافظات مختلفة وهما بني سويف والمنوفية والشرقية ومن ثم محافظة الجيزة.
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة
من أهم الشروط التي لابد توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة ما يلي:
- يجب أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الذي يحصل عليه المتقدم 6000 جنية للفرد و 8000 جنيه للأسرة.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم 2500 جنيه مصري.
- يشترط أن يستخدم المتقدم الوحدة السكنية لغرض السكن والإقامة له ولعائلتة ليس غير ذلك.
- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بقيمة 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه وذلك للأشخاص المستفيدين بالوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 90 مترا مربعا ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
- يجب أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بقيمة 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للأشخاص المستفيدين بالوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 75 مترًا مربعا والذي يتم صرفه شهرياً خلال مدة الإيجار.