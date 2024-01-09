“𝕌𝕄𝔹ℝ𝔼𝕃𝕃𝔸 الدفعة السابعة” كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر يناير 2024 spa.gov.iq

كشوفات الرعاية الإجتماعية للوجبة الأخيرة عام ألفين ثلاثة وعشرين، إن العديد من المواطنين المستفيدين من خدمة الرعاية الإجتماعية للوجبة الأخيرة قد سكبوا بالغ اهتمامهم على إعلان كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة للإطلاع على النتائج والبحث عن أسمائهم لأنهم قاموا بالتقديم على الدعم، حيث وضعت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عدة ضوابط وقواعد ويحصل المتقدم على هذه الخدمة، كما كشفت الوزارة عن عدد المستفيدين حيث وصل نحو سبعين ألفاً من الرجال والنساء وبضرورة أن يتم مطابقة جميع الشروط المعلن عنها، تابع معي عزيزي القارئ لتصل إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور التالية.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تقوم الوزارة بتطوير أنظمة الرعاية الإجتماعية لتوصيل الدعم النقدي لأكبر عدد من المستحقين من أجل تحسين ظروف معيشتهم الصعبة، ذلك بسبب عدم توفر دخل ثابت في هذه الظروف الصعبة من التدهور الاقتصادي الأخير، وخلال الساعات القادمة سوف تعود البهجة والسرور إلى قلوب الكثير من العائلات العراقية بعد أن عاشوا فترة طويلة من القلق والانتظار، وهذا لأن الوزارة الإجتماعية قد أكدت على ظهور كشوفات المتقدمين إلى الوجبة السابعة الأخيرة عند مطلع شهر يناير 2024 اي اوشكت، كما أكدت أن الكشوفات يتم رفعها تدريجياً من المحافظات الصغيرة وحتى المحافظات الأعلى في عدد التسجيل، وتستمر عملية الرفع لمدة ثلاثة أيام وبعدها يتم وضع الميزانية حسب عدد المشمولين ويقوم السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالتنسيق من رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف السومري بالإعلان عن موعد الصرف لكي يستعد المواطنين.

خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين

قد تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أنه قد تم صرف عدد كبير من الوجبات، ومازال المواطنين في إنتظار الوجبة السابعة والأخيرة والتي يتم رفعها إلكتروني ويمكنك الحصول عليها عند اتباع هذه الخطوات التالية: