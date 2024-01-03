,ورقة كشوفـــات.. أسماء رواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة|| استعلم مظلتي

رواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تم الإعلان عن صرفها خلال بداية هذا الشهر الحالي، وهذا ما أعلنت عنه الجهة المنوط بها صرف الدعم، وأكدت على أن الدعم مقدم بشكل نزيه للأشخاص المستحقة فقط دون أي إخلال بشروط الدعم والرعاية الاجتماعية، وفي التقرير الآتي سوف نوافيكم بكامل التفاصيل الخاصة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص الذين شملهم قرار الرعاية الاجتماعية، حيث أن الحكومة العراقية قامت بالإعلان عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي والتي يتم إتاحتها لتسهيل إجراءات الاستعلام عن الأسماء المشمولة، بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت أن هذا الدعم الغرض الأساسي منه هو المساهمة المادية للمواطنين الذين يرغبون في تحسين الحالة الاقتصادية الخاصة بهم، كما أن متطلبات المعيشة والحياة أصبحت تشكل لهم عبء كبير وقررت الدولة أن تشارك معهم في رفع هذا العبء عن كاهلهم، فضلا عن أن قيمة الدعم تكون حوالي ١٠٥ ألف دينار مقدم لكافة أفراد الأسرة المحتاجة.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

لقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروط معينة لكي يحق للأفراد الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، وأهم هذه الشروط هو أن يكون المتقدم عراقي الأصل والجنسية، وأن يكون لا يتوافر لديه اي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة الى أن السن الخاص به يجب الا يقل عن ١٨ سنة ولا يزيد عن ٦٠ سنه، وعدم امتلاكه لأي عقارات أو أصول.