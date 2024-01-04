هتدفع كام؟ ... بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024 تعرف علي الأسعار الجديدة لشرائح عداد الكهرباء

تجددت بكثرة عمليات بحث المصريين عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في 2024 بعد أن أعلنت الحكومة المصرية علي لسان رئيس الوزراء “مصطفي مدبولي” خلال مؤتمر صحفي عقد في بداية العام الجاري الجديد 2024، عن مجموعة من القرارات الهامة في الدولة، ومن أهم ما شغل بال المصريين في المؤتمر الصحفي الحديث حول رفع دعم الدولة المصرية لقطاع الكهرباء وزيادة أسعار الشرائح الموجودة في العدادات الإلكترونية.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة قبل و بعد تطبيق الزيادة 2024

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لائحة جديدة لأسعار الكهرباء التي يتم العمل بها بداية من يناير الجاري وحتي منتصف العام الحالي جاء ذلك بعد تأجيل الحكومة مرات عدّة تأخير رفع أسعار الكهرباء لتقليل الكد والمعاناة الافتصادية التي يمر بها الشعب المصري وللصب في مصلحة المواطن محدود الدخل.

وكانت الأسعار الجديدة لشرائح عداد الكهرباء المنزلي كالتالي:

الشريحة الأولي سجل سعر الكيلو وآت علي القائمة الجديدة للأسعار 58 قرشًا بعد أن كان سعره 48 قرشًا، (من 1 كيلو الي 50 كيلو وآت) الشريحة الثانية سجل سعر الكيلو وآت علي القائمة الجديدة لأسعار الكهرباء 68 قرش بعد أن كان سعره 58 قرشًا (من 51 كيلو الي 100 كيلو وآت) الشريحة الثالثة بالسعر الجديد 83 قرش للكيلو بعد السعر السابق 77 قرشًا (من 1 كيلو الي 200 كيلو) الشريحة الرابعة ارتفع السعر للكيلو الواحد من 106 قرشًا إلي 125 قرش (من 100 كيلو الي 350 كيلو وآت) الشريحة الخامسة إذا ذادت عملية الاستهلاك عن 350 وحتي يصل إلي 650 كيلو فيكون حساب ألاستهلاك كالتالي 140 قرشًا للكيلو الواحد بعد أن كان بــ 128 قرش الشريحة السادسة (من 650 كيلو الي 1000 كيلو وآت) بــ 140 قرش علي أن تحسب القيمة الاستهلاكية من بداية الاستهلاك الشهري فتكون 1000 كيلو * 140 قرش فيكون ناتج الفاتورة الشهرية لهذا المستهلك 1400 جنيها

مني تخطي بالاستهلاك ميجا وآت “1000 كيلو وآت” يتم حساب الكيلو الواحد 165 قرش بعد أن كان بسعر 148 قرش