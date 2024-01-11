Pdf الان كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل الرسمي “مظلتي”

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، حيث تهتم دولة العراق بخدمة المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم، ومن بين هذه الخدمات تأتي خدمة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والتى تشمل هذه الخدمة صرف رواتب للمتقاعدين، بما في ذلك الوجبة الأخيرة التي تثير اهتمام الكثير من الشعب العراقي، ويبلغ عدد المستفيدين الجدد من هذه الخدمة حاليًا حوالي 3000 شخص، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

تُعلن وزارة الشؤون الاجتماعية فى العراق بانتظام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، بهدف تقديم الدعم للمواطنين في العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويتم منح مبلغ قدره حوالي 105 ألف دينار عراقي للأسر المحتاجة، وفي حالة وجود اثنين في الأسرة، يتم زيادة المبلغ إلى 210 ألف دينار عراقي، وهكذا يتزايد المبلغ بزيادة أفراد الأسرة، وتم استقبال عدد كبير من المستفيدين في الدفعة الأخيرة للعام، وتعهدت الوزارة بتقديم الدعم بشكل مستمر كل شهر. الهدف من برنامج الرعاية الاجتماعية هو تحديد المستحقين للدعم وتلبية احتياجات الأسر التي تعتمد بشدة على هذا الدعم لتلبية احتياجاتها الأساسية.

رابط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024: