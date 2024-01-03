لينك استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي بالكشوفات

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر موقع وزارة العمل الرسمي، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم وأكبر البرامج الداعمة للمواطن للأسر المستحقة وأصحاب الدخل المحدود حيث يعمل على تقديم وجبات وأطعمة ورواتب شهرية وأدوية حسب كل حالة، للمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة، ومؤخرًا ظهور فئة من الناس غير مستحق لهذا الدعم وهم من لا تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة العمل والشئون، وعبر مقالنا هذا سوف نتعرف على أسماء المستحقين للرعاية ورابط الاستعلام وجميع التفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يتم من خلال الرابط الرسمي التالي والخطوات الآتية:

أولًا يتم الولوج مباشرة على الرابط الرسمي منصة مظلتي .

ثم أضغط على خيار” الرعاية الإجتماعية”.

سوف تظهر لك ايقونة خاصة اسماء الوجبة السابعة.

انتظر ثوانٍ وسوف تظهر لك قائمة بها عدد كبير من الأسماء المؤهلين لتلقي الدعم من الوزارة.

هذا هو كشف الأسماء المشمولة للرعاية الأول والأخير.

في حالة أراد الشخص إضافة أي إضافات اضغط على ” الاسماء المشمولين بجانب الصفحة وأضف بياناتك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf يتم عن طريقه الاستعلام حيث يجب توافر بعض الشروط لدى المواطن لكي يتم قبوله وهي:

يجب أن يكون المتقدم على أي دعم من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية من أبناء العراق، أي يحمل جنسية العراق.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن ال 60 عام وألا يقل عن 18 .

عدم وجود أي راتب شهري أو دخل ثابت.

الإقامة الدائمة داخل حدود العراق للشخص المتقدم على الدعم.

النساء يشترط ألا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا تزيد عن ال50.

حيث أن الوزارة تنظر في طلبات المتقدمين ويتم اختيار المستوفين للشروط فقط.