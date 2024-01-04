من هُنــا .. رابط استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن الخطوات اللازمة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، فمن الجدير بالذكر أن هذا الكارت توفره الحكومة بمصر لكل الأشخاص الذين يمتلكون اعاقه سمعيه او بصريه او غيرها من الإعاقات الأخرى، ومن الجدير بالذكر أن هذا الكارت يمنح صاحبه العديد من المميزات التي لا تحصى، وفيما يلي سوف نرفق رقم الخطوات اللازمة باستخراج هذا الكارت وأيضا الإعاقات المختلفة التي تكون في الأشخاص الذين يحصلون على هذا الكارت.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع الأشخاص أصحاب الإعاقة أن يقوموا باستخراج هذا الكارت الذي يدعى بكارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة باتباع الخطوات الاتية:

الخطوة الأولى: الانتقال للموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

الخطوة الثانية: النقر على زر الخدمات ذوي الإعاقة.

الخطوة الثالثة: النقر على زر استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: كتابة الرقم القومي بصوره صحيحة.

الخطوة الأخيرة: النقر على أيقونة بحث، وبعدها سيتم تحديد الفرع الذي يمكنك استلام الكارت بواسطته إن كنت مستوفي شروط الحصول على هذا الكارت الذي يكون من أبرز الخدمات المقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لكل الأشخاص الذين يكونوا أصحاب إعاقة، إذ إنه يتيح لهم الكثير من السمات التي من بينها الإعفاءات الضريبية، وغيرهم من السمات الأخرى.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بوضع سلسلة من الشروط لتلقي هذا الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة من بينها، الجنسية المصرية، وأيضا ان يكون الشخص من أصحاب الإعاقة وتوجد الكثير من أنواع الاعاقات المتباينة التي من الممكن ان يتم الاستفادة من ذلك الكارت ان كان الشخص متوفر به تلك الإعاقة فهي من بينها ما يلي: