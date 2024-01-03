Pdf معرفة كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة الاخيرة من وزارة العمل مظلتي

معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حتى يتأكدوا إذا كانوا من المقبولين للحصول على هذا الدعم أم لا، وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تفصلنا أيام قليلة عن الإعلان عن المستفيدين من الوجبة المقدمة من هذا البرنامج، الذي تقدمه الوزارة لمد يد العون للأسر الفقيرة والمحتاجة حتى يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية وقضاء احتياجاتهم الأساسية وتسهيل الحياة عليهم، ويمكن الاستعلام عن المستفيدين بكل سهولة من خلال منصة مظلتي التابعة للوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر اتباع الآتي..

الولوج إلى موقع منصة مظلتي الرسمي .

. ثم اختر تحميل الوجبة السابعة.

قم بتحديد اسم المحافظة التابع لها.

قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة بدقة.

وفي النهاية اضغط على زر ”تنزيل”.

انتظر حتى تنتهي عملية التحميل وستحصل على كشوفات بالمستفيدين من هذا الدعم، ويمكنك البحث بالاسم بكل سهولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي الهيئة التي تتولى نظام الإدارة والإشراف على هذا الدعم، وقد حددت بعض الشروط حتى يصل الدعم للفئات التي تستحقه، وقد بلغ عدد المقبولين حوالي 60,000 شخص يشمل هذا الرقم الرجال والنساء ويتم تقديم الرعاية من خلال بعض المبالغ النقدية للأشخاص المستفيدة، حتى تساعدهم الحكومة في الحصول على حياة كريمة وأكثر راحة حيث توجد بعض العائلات التي تعاني من ظروف مادية صعبة بسبب قلة الدخل أو وجود أمراض تمنع عن العمل أو غياب العائل، ولهذا تقوم الحكومة بتوفير المساعدة والعون لهم، وذلك من خلال برامج الدعم المختلفة التي تسعى إلى فتح باب التسجيل عليها بشكل الكتروني.