شخلل جيبك وادفع بالزيادة .. وي ترفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024 .. التفاصيل

قررت شركة “وي” المصرية للاتصالات تعديل تكلفة باقات الإنترنت الأرضي، حيث ارتفعت التكاليف المتعلقة بالبحث عبر جوجل وفيس بوك، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تشمل مواقع تبادل الصور والفيديوهات، يأتي هذا القرار عقب استجابة شركة المصرية للاتصالات، المسؤولة عن تشغيل الإنترنت الأرضي، برفع أسعار الباقات المخصصة للاستخدام المنزلي، حيث يريد الكثير من المواطنين معرفة الأسعار الجديدة بعد الزيادة آلتي تم الإعلان عنها.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي

ستقوم شركة المصرية للاتصالات وي بتعديل تكلفة باقتها الشهيرة للإنترنت الأرضي بسعة 140 جيجا، حيث سيزيد السعر إلى 160 جنيهًا، بدون احتساب الضرائب، مُقارنة بالسعر السابق البالغ 120 جنيهًا.

في الوقت نفسه ستكون باقة الإنترنت المنزلي بسعة 200 جيجا متاحة بسعر 225 جنيهًا بدلاً من 170 جنيهًا.

بينما سيصبح سعر باقة الإنترنت الأرضي بسعة 250 جيجا هو 280 جنيهًا.

ستكون باقة الإنترنت المنزلي بسعة 400 جيجا مُتاحة بسعر 440 جنيهًا، بزيادة عن السعر السابق البالغ 340 جنيهًا.

زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي

باقة الإنترنت المنزلي بسعة 600 جيجا ستتوفر بسعر يبلغ 660 جنيهًا مصريًا، مُقارنة بالسعر الحالي إلا هو 500 جنيهًا.

ستكون باقة الإنترنت الأرضي بسعة 1 تيرابايت متاحة بسعر وصل نحو 1050 جنيهًا، بدلًا من السعر الحالي البالغ نحو 850 جنيهًا.

تُطبق أسعار الباقات الجديدة اعتبارًا من الجمعة المقبلة في يناير 2024، ويهدف تحديث هذه الأسعار إلى تلبية احتياجات المشتركين، خاصةً أن الإنترنت الأرضي يظل أمرًا أساسيًا للكثير من المواطنين الذين يتابعون الأخبار ويعتمدون على هذه الخدمة بشكل كبير.

أقرت شركات الاتصالات في السوق المصرية زيادة في أسعار كروت الفكة منذ بداية الخميس الماضي، تشير مصادر في سوق الاتصالات إلى أن أنظمة الفواتير الشهرية وباقات الإنترنت المحمول شهدت زيادة تتراوح بين 10 و15%، هذه الزيادة جاءت بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، ومن الجدير بالذكر أن أسعار كروت الشحن لم تتأثر، حيث لم تتغير قيمتها أو تكلفة الدقيقة في الشحن المحمول.