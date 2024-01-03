“بعد الزيادة الجديدة“ خطوات الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء بالمنازل والمحلات 2024

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، ووفقا لما صرحت عنه وزارة الكهرباء فيما يخص الأسعار الجديدة للكهرباء والتي من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير 2024 والتي سوف تستمر حتى يونيو القادم، بالإضافة إلى أنها صرحت عن الشركات القابضة للكهرباء داخل مصر وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة، شركة جنوب الدلتا، شركة القناة، شركة مصر الوسطى، شركة نصر العليا، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كيفية الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء

قامت شركات الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بالتوضيح خطوات الاستعلام عن الاستهلاك، وهي كالتالي:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء.

يرجى اختيار الشركة التابع لها المستفيد.

ثم يجب الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة.

يرجى إدخال الرقم الخاص بالعداد والمكان المركب فيه.

يجب كتابة قراءة العداد والتي تكون مكونة من 10 أرقام.

أخيرا يجب الضغط على زر استعلام لتظهر لك تفاصيل الفاتورة.

أسعار الشرائح الجديدة الخاصة بالاستخدام المنزلي

الشريحة 0-50 كيلو وات بسعر 58 قرش.

الشريحة من 51-100 كيلو وات بسعر 68 قرش.

الشريحة من 101-1000 كيلووات بسعر 83 قرش.

الشريحة من 0-200 كيلووات بسعر 83 قرش.

الشريحة من 201-350 كيلووات بسعر 125 قرش.

الشريحة من 351-650 كيلووات بسعر 140 قرش.

الشريحة من 0-1000 كيلووات بسعر 150 قرش.

الشريحة من 0-1000 كيلووات بسعر 165 قرش.

أسعار شرائح المحلات